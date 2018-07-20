РИАМО - 20 июл. Свыше 60 детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, ежемесячно проходят комплексный цикл абилитации и реабилитации в Московском областном консультативно-диагностическом центре в Мытищах, для них разрабатываю индивидуальные программы развития, сообщила в пятницу журналистам главный педиатр министерства здравоохранения Московской области Нисо Одинаева.

«С июля месяца абилитацию и реабилитацию начали широко внедрять в нашем центре в рамках проекта ранней помощи. Нам уже почти год, мы начали с трех пациентов, сейчас в месяц только через круглосуточный стационар проходят более 60 пациентов – это тяжелые дети, которые приезжают со всех уголков Московской области и из других регионов России», - сказала Одинаева.

Она отметила, что в центре применяется комплексный подход для лечения детей-инвалидов, используются традиционные методики, признанные мировые технологии, а также реабилитационное оборудование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка и родителей по индивидуальной программе.

«У нас есть консультативное отделение, где принимают врачи более чем 30 профилей. Есть дневной и круглосуточный стационар, санаторное отделение, то есть, попав к нам, ребенок-инвалид может получить полный цикл медицинской помощи на всех уровнях. В нашем центре, помимо реабилитации, можно получить медицинскую помощь по всем различным направлениям», - добавила Одинаева.

По ее словам, в отделение медицинской реабилитации МОКДЦД могут обратиться родители с ребенком, который имеет какое-то ограничения возможности здоровья, например, с детским церебральным параличом, с аутистическим спектром, с наследственными заболеваниями, с задержкой психомоторного развития. Весь комплекс реабилитации проводится бесплатно.

«Мы работаем очень быстро. Дети у нас месяцами не задерживаются и не залеживаются. Мы стараемся полный цикл реабилитации провести в течение 10 дней. За это время мы обучаем родителей, дети выходят от нас уже с большой программой развития, которую проводят дома под присмотром родителей», - сказала Одинаева.

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