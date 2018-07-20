РИАМО - 20 июл. Стали известны города ЧМ-2018, в которые туристам хотелось бы вернуться в первую очередь, в топ-5 вошла Москва, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«Рейтинг подготовлен по результатам опроса туристов в социальных сетях. Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Москва и Самара названы туристами городами ЧМ-2018, в которые хотелось бы вернуться в первую очередь», - говорится в сообщении.

По результатам соцопроса, Москва набрала 9% голосов туристов, Казань - 11%, Санкт-Петербург - 23%, Сочи - 30%, а Самара - 7% голосов.

В первую десятку городов ЧМ-2018, куда хотели бы вернуться, также вошли Нижний Новгород, Калининград и Ростов-на-Дону - по 5% голосов; Екатеринбург - 4% и Волгоград - 2%

Более 3 миллионов человек посетили матчи ЧМ-2018 в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.