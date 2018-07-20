РИАМО - 20 июл. Более полумиллиарда рублей долга по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) поступило в бюджет Подмосковья по итогам взаимодействия с работодателями в первом полугодии 2018 года, говорится в сообщении управления Федеральной налоговой службы по Московской области.

В Московской области продолжают работать межведомственные комиссии, заслушивающие работодателей, несвоевременно перечисляющих в бюджетную систему удержанный из заработной платы работников налог на доходы физических лиц. В состав комиссий входят представители администраций муниципальных образований, органов прокуратуры, внутренних дел, службы судебных приставов, инспекций по труду.

«За первое полугодие текущего года на заседания комиссий были приглашены 1079 организаций, имеющих задолженность по перечислению НДФЛ. По результатам заслушиваний в территориальный бюджет Подмосковья перечислена задолженность по данному налогу в сумме 521,4 миллиона рублей», - отмечается в сообщении.

Кроме того, за данный период сотрудники ФНС выявили 10,9 тысячи работодателей, выплачивающих заработную плату ниже минимальной оплаты труда в Московской области или среднеотраслевого уровня по виду экономической деятельности. За январь-июнь 2018 года на комиссиях было заслушано 2,8 тысячи таких организаций.

«В результате 1572 работодателя повысили уровень заработной платы работников. Дополнительные поступления НДФЛ составили 88,6 миллиона рублей, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - заключается в сообщении.