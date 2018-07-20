РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. Пожарные тушат возгорание в ангаре с нефтепродуктами в деревне Малое Толбино в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

По его словам, сообщение о пожаре в ангаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС около 13:00.

«В деревне Малое Толбино горит ангар с нефтепродуктами. Задействованы все силы. Пожар на площади более 1000 квадратных метров к 15:00 еще не локализован», – сказал сотрудник.

К тушению огня привлекли 16 единиц техники и 58 человек, из них от МЧС 20 человек и 6 единиц техники.