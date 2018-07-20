РИАМО - 20 июл. Московская область возглавила рейтинг регионов России по количеству предприятий, перерабатывающих пластик, список составлен министерством природных ресурсов и экологии РФ в связи с переходом регионов на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«По данным исследования, сегодня в Подмосковье насчитывается 13 предприятий по переработке пластика. В числе лидеров также Свердловская область (девять предприятий), Татарстан и Ростовская область (по пять)», — говорится в сообщении.

По словам главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина, всего в России насчитывается 78 таких предприятий, и этого явно недостаточно. Он отметил, что ведомство обеспечит приход в обновленную отрасль обращения с отходами субъектов малого и среднего бизнеса.

«По мнению экспертов и представителей компаний-переработчиков, рециклинг пластиковых отходов обладает большим потенциалом роста: в ближайшие пять лет этот сегмент может увеличиться в два-пять раз благодаря введению системы раздельного сбора ТКО», — добавляется в сообщении.

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган напомнил, что региональные операторы по обращению с отходами, которые приступят к работе с 1 января 2019 года, уже до этого момента планируют начать пилотное внедрение системы раздельного сбора. В настоящее время пилотный проект реализуется в 13 муниципалитетах Подмосковья.

«У нас нет сомнений в том, что Московская область и впредь будет лидером по внедрению рециклинга», - отметил Коган.

С 1 января 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Подмосковье полностью перейдет на раздельный сбор отходов. В муниципалитетах будет внедрена двухконтейнерная система раздельного сбора: для «сухих» отходов (бумага, стекло, пластик, металл), которые отправятся на переработку и производство новых товаров, и для «смешанных» отходов, которые будут вывезены на крупные комплексы для дальнейшей сортировки и обезвреживания.

Заменой контейнеров и приобретением мусоровозов для раздельного сбора будут заниматься региональные операторы, которые определены на конкурсной основе в апреле этого года.

Подмосковье будут обслуживать семь компаний, по числу зон для региональных операторов. Свою деятельность они начнут с 1 января 2019 года, однако уже в сентябре в каждой из зон региональные операторы планируют запустить пилотный проект по раздельному сбору отходов.