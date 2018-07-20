РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 21 июля жители частного сектора смогут заключить договоры на вывоз мусора, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«В территориальном управлении 21 июля можно заключить договор на вывоз мусора с 9:00 до 13:00 в помещении Территориального управления микрорайона Климовск по адресу: улица Ленина, дом №5, кабинет №4. Телефон: 8(496)756-84-05», - говорится в сообщении.

Также заключить договор можно в будние дни, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Для заключения договора при себе необходимо иметь паспорт собственника или копию.

Согласно части 4 статьи 57 закона Московской области «О благоустройстве» в частном жилом фонде договоры на вывоз и утилизацию мусора заключают собственники (правообладатели) жилых домов.