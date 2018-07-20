РИАМО - 20 июл. Московский нефтеперерабатывающий завод «Газпром нефти» ознакомил экспертов Всероссийского общества охраны природы Московской области с современными технологиями экологического мониторинга и контроля, внедренными на производстве, визит прошел по инициативе общественной организации, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

В соответствии с трехсторонним соглашением «Газпром нефти», Росприроднадзора и министерства связи и массовых коммуникаций РФ с 2018 года Московский НПЗ является пилотной площадкой для разработки единых федеральных требований по внедрению отраслевых систем мониторинга. Визит прошел по инициативе общественной организации и стал частью программы изучения передовых природоохранных проектов на крупнейших предприятиях Московского региона.

«Система экологического мониторинга МНПЗ по праву считается одной из лучших и является примером для других предприятий. Фактически это пять уровней последовательного контроля, начиная с датчиков в ближайших жилых районах и заканчивая регулярным контролем самой производственной площадки. И это не закрытые данные: вся информация абсолютно доступна», — отметил первый заместитель председателя центрального совета ВООП Элмурод Расулмухамедов.

Он добавил, что ВООП будет работать над тем, чтобы такой опыт был тиражирован на промышленность Московской области и предприятия ТЭК по всей стране в целом.

Производственные объекты МНПЗ оборудованы автоматическими газоанализаторами, которые передают данные в надзорные ведомства. На границах санитарно-защитной зоны предприятия дополнительно размещены автоматизированные пункты контроля загазованности Мосэкомониторинга.

«Включенность завода в систему экологического мониторинга стала важным результатом программы модернизации предприятия, которую с 2011 года продолжает «Газпром нефть». Действующая на МНПЗ комплексная система предусматривает регулярный контроль в пределах санитарно-защитной зоны и на территории предприятия. Данные предоставляются надзорным органам, публикуются в открытом доступе на сайте завода и отображаются на уличном светодиодном экране», — говорится в сообщении.

В ходе визита эксперты осмотрели ключевые производственные объекты МНПЗ, ознакомились с технологиями лабораторного контроля. Посетили объединенную операторную МНПЗ, откуда осуществляется цифровой контроль за основными производственными процессами завода и соблюдением экологических норм.

«Московский НПЗ активно применяет наилучшие доступные практики и решения в развитии систем мониторинга предприятия. Кроме того, мы являемся надежными партнерам в создании системы экологического мониторинга в Московской области. В 2017 году МНПЗ передал в дар областному министерству экологии и природопользования оснащенную современным оборудованием мобильную лабораторию экологического мониторинга», — напомнил начальник управления промышленной безопасности и экологии МНПЗ Юрий Ерохин.

Он добавил, что завод традиционно открыт для прямого общения с экологами и жителями соседних районов Москвы и Подмосковья и на предприятии будут рады, если опыт завода станет полезен в промышленности.

Как напоминается в сообщении, с 2011 года компания «Газпром нефть» ведет программу по комплексной реконструкции и модернизации Московского НПЗ общей стоимостью более 250 миллиардов рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50% снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36% уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50%.