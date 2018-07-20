РИАМО - 20 июл. На форуме «Город образования», который пройдет в конце августа на ВДНХ в Москве, школьники столицы смогут принять участие в различных мастер-классах и познакомиться с необычными профессиями - кибертехника умных сред, урбаниста-эколога и экокулинара-молекулярщика, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

Форум «Город образования» пройдет с 30 августа по 2 сентябре в 75-м павильоне ВДНХ. На стенде «Московское профобразование» при участии 650 ведущих мастеров-наставников столичных колледжей пройдет более 250 профильных мастер-классов.

«На форуме ждут учеников школ, студентов и их родителей. Мастер-классы зоны «Колледж – территория multiskills» познакомят школьников с актуальными компетенциями HardSkills, SoftSkills, FutureSkills. Посетителям расскажут о профессиях будущего - «Урбанист-эколог», «Кибертехник умных сред», «Электрозаправщик», «Персональный бренд-менеджер», «Экокулинар-молекулярщик», «Дизайн интерфейсов»», - отмечается в сообщении.

На открытой площадке пройдет шоу лидерских мастер-классов от чемпионов профессионального мастерства, где победители и призеры национальных соревнований профессионального мастерства продемонстрируют свой уровень в компетенциях «Электромонтажные работы», «Нейротехнологии», «Графический дизайн», «Электроника», «Мобильная робототехника», «Интернет вещей», «Инженерный дизайн CAD», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование» и «Сити-фермерство».

Школьники получат ID-профиль компетенций, пройдя современное профнавигационное тестирование и определившись с профессией, выберут маршрут путешествия по стенду «Московское профобразование» для погружения в тайны профессий. На уроке технологии по кулинарному мастерству школьники приготовят осетинский пирог, испекут русские блины и познакомятся с особенностями подачи блюд итальянской кухни. На уроке «Информационные технологии» они освоят навыки моделирования и визуализации в 3D-формате. Участники урока «Производственные технологии» познакомятся с перспективами 3D-принтинга. Для посетителей форума постарше состоится презентация новой московской платформы - навигатор по программам обучения взрослого населения столицы.

Новейшие технологические решения в сфере профобразования, помогающие эффективно организовать учебный процесс, будут представлены на площадке «Техносфера московского колледжа».