РИАМО - 20 июл. Сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в Московской области до ночи 21 июля, жителям рекомендовали быть внимательными и осторожными в непогоду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Подмосковье и Москве на 21 июля «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во второй половине дня, вечером 20 июля и в первой половине ночи с 20 на 21 июля в Московской области местами ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», - сообщается на сайте.

При ветре жителям рекомендовали закрыть все форточки и окна, а также проверить надежность их закрытия. Спасатели напомнили о необходимости отключить электричество, газ. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы. Если сильный ветер застал на улице, то следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.