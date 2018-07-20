РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. Жители городского округа Люберцы попросили местные власти решить вопрос в плохим напором воды на улице Электрозаводская в поселке Малаховка, об этом они написали под постом главы муниципалитета Владимира Ружицкого на официальной странице в Instagram.

Жители написали, что они недовольны слабым напором воды в кране. «Люберецкий водоканал» перекладывает вину на «ЖЭУ Сервис», а те на них.

«Убедительная просьба решить вопрос с водоснабжением в домах №№4, 6 на улице Электрозаводская в поселке Малаховка», – написали жители.

По словам сотрудника управления ЖКХ, данный вопрос находится на контроле.

«В настоящее время изыскиваются средства из бюджета на ремонт сетей водоснабжения для нормализации давления подачи воды», – уточнил сотрудник в комментариях.