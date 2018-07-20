РИАМО – 20 июл. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал участникам форума «Я-гражданин Подмосковья 2018» о развитии спорта, программе расселения ветхого жилья и о работе молодежного парламента, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Брынцалов в пятницу принял участие в форуме «Я - гражданин Подмосковья 2018». Форум продлится до 29 июля на базе отдыха «Любляна» в Егорьевском городском округе. В нынешнем году мероприятие объединит 10 тысяч активных участников. Форум проходит в 5 смен, в каждую из которых включено шесть образовательных направлений, именуемых кампусами: Арт-кластер, Гражданская активность, Business Camp, МЕДИА-сфера, LIFEstyle и #ЯволонтерМО.

«Шестой год подряд активисты со всех уголков Подмосковья собираются в рамках форума «Я – гражданин Подмосковья». С каждым годом он привлекает все больше молодых людей с активной жизненной, общественной и гражданской позицией, которым небезразлично будущее нашего региона», – сказал Брынцалов.

В рамках общения с участниками форума он ответил на интересующие ребят вопросы. Представители молодого поколения интересовались самыми разными сферами - вопросы касались депутатской деятельности, программы расселения ветхого жилья, преобразований муниципалитетов, работы молодежного парламента, развития спорта.

«Представители Московского областного молодежного парламента тесно сотрудничают с Комитетом Мособлдумы по делам молодежи и спорта, участвуют в различных мероприятиях, обсуждении актуальных тем. При участии активистов нашего молодежного парламента проходила подготовка законодательных инициатив о запрете спайсов и о запрете продажи «сухого алкоголя». С ними мы обсуждали самые различные проблемы», – рассказал спикер Мособлдумы.

Он также добавил, что на сегодняшний день в стране большое внимание уделяется здоровому образу жизни, занятиям спортом.

«Активно ведется строительство и реконструкция спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области. Мы исходим из того, что в каждом муниципалитете должны быть современные, комфортабельные стадионы и физкультурно-оздоровительные комплексы. <…> За последние пять лет построены 107 спортивных объектов. Только в 2017 году введен 21 объект. В 2018 году запланировано строительство 31 спортивного сооружения», – отметил Брынцалов.

В ходе форума «Я - гражданин Подмосковья» будут отобраны лучшие проектные инициативы, которые будут предложены на рассмотрение губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Участники форума могут ежедневно посещать практические лекции, заниматься творчеством и волонтерством. Также каждый участник сможет получить консультацию по своей инициативе или по проекту от звездных наставников, федеральных экспертов и спикеров.

По итогам областного молодежного образовательного форума «Я – гражданин Подмосковья» наставники ряда кампусов отберут лучших участников и отрекомендуют ребят на должности советников при главе муниципалитета по направлению, которым они занимались на форуме.