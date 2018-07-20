Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей обсуждали четвертую серию «Простоквашино», модель, которая кормила ребенка на подиуме, и встречу Путина и Трампа.

Четвертая серия «Простоквашино»

На этой неделе пользователи соцсетей обсуждали новую серию «Простоквашино», которая вышла еще 10 июля, но из-за ЧМ-2018 осталась многими незамеченной. Как и в предыдущих выпусках, герои мультфильма общаются, как современные подростки, и решают проблемы ожирения Матроскина. Пользователи Интернета заметили, что хипстерской болтовни и шуток про Глобальную сеть стало меньше.

Алешка Смирнов Лучшая из всех 4 серий. Вот эта серия, если будет образцом для последующих, то весь мульт будет просто шикарным. Спасибо Вам.

Павел Панферов Если не сравнивать постоянно со старыми мультфильмами, то вполне сносно. Стало поменьше хипстерской лабуды и «новых веяний» по сравнению с первыми сериями – прогресс. Только напрягает одна и та же завязка с Печкиным и его посылкой каждый раз. Выдерживайте паузы в диалогах небольшие, иначе бессвязная болтовня получается, иногда шутки теряются в ней. И частота кадров бьет иногда – слишком редко меняются, страдает плавность картинки, похоже на слайд-шоу, особенно при приличном звуке выглядит не очень.

Moreish Серии по пять минут? Вы серьезно? По телеку реклама дольше идет! Развития сюжета Веры Павловны вообще нет – зачем ее вводили в сериал? Родители приезжали и так и оставили малолетнюю дочь в глухой деревне. Там, кроме почтальона, никого и нет. А если девочка заболеет, ее почтальон лечить будет? Да и Печкин уже подзадолбал со своими посылками... Развивайте его персонаж, раз сделали продолжение. Пусть, к примеру, к нему внучка приедет. И, возможно, даже замутит с Федором. Характер Матроскина вообще изменили. Мне не стал он нравиться. А диалоги? Что с ними. В старом мультике все диалоги разошлись на цитаты. А тут практически нечего взять...

Встреча Путина и Трампа

Поводом для обсуждений стала встреча Путина и Трампа, которая прошла 16 июля в Хельсинки. Внимание пользователей привлекла супруга президента США Мелания Трамп, которая выглядит испуганной после рукопожатия с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также многие пользователи соцсетей отмечали, что первая леди США оделась слишком тепло для жаркого Хельсинки:

Мелания Трамп ходит в пальто в 28-градусную жару — Карп Неробов (@lardZawac) 16 июля 2018 г.

Мелания Трамп надела пальто и кожаные штаны для прогулки в 27-градусную жару по Хельсинки pic.twitter.com/oUXtHPWTFJ — Слава Стаканов (@slawastakanow) 16 июля 2018 г.

Пришлось попотеть: Мелания Трамп покоряла жаркий Хельсинки в кожаных брюках-скинни оттенка загараhttps://t.co/UUGoommHQo — woman_ru (@Woman_ru) 16 июля 2018 г.

По итогам встречи пользователи «Твиттера» стали публиковать мемы с выражением лица лидеров США и России.

Чёто приуныли парни. Встреча-то ни о чем, в формате саммита с Кимом — для фоточек и пиара Трампа как миротворца. pic.twitter.com/F4mm9qGNwi — Рустем Адагамов (@adagamov) 16 июля 2018 г.

Путин и Трамп начали встречу в Хельсинки pic.twitter.com/GDWq8P5p8O — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 16 июля 2018 г.

Актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер записал видео, в котором он раскритиковал американского лидера, сравнив его с «маленькой макарониной»

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Кормление ребенка на подиуме

Публикация от The Guardian (@guardian) 17 Июл 2018 в 8:52 PDT

Неоднозначную реакцию пользователей соцсетей вызвала американская модель Мара Мартин, которая покормила пятимесячную дочь грудью прямо на подиуме во время показа купальников Paraiso x SI Swimsuit. Многие пользователи «Твиттера» посчитали это отвратительным, а американскую модель назвали слишком жирной.

Сначала бы привела себя в форму, а потом бы уже дефилировала с бейбиком)))) — angry_blondy (@BlondyAngry) 18 июля 2018 г.

Модель чего? Идиотизма? — Иванов Павел (@Abbel666) 18 июля 2018 г.

Что за ужас блин — yuppie_ (@YuliaPikkuEnkel) 18 июля 2018 г.

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Блокбастеры с героями советских мультфильмов

Художник из Красноярска создал серию иллюстраций, на которых изображены популярные герои советских мультфильмов в непривычных образах – Шарик и кот Матроскин борются с зомби, попугай Кеша показывает приемы карате и пр. Свои работы художник опубликовал во «ВКонтакте» https://vk.com/helixb, от чего пользователей соцсети пришли в восторг.

Алексей Подобед Громозека шикарен! Хочу тату с ним))

Дмитрий Захаричев Крутотень! Больше и добавить нечего

Сергей Степанян Идея просто супер! Идеально! )))

Хорошо ли вы помните советские мультики? Тест >>

Высказывания Земфиры по поводу Гречки и Монеточки

Во время записи ютуб-шоу «Вписка» певица Монеточка высказалась по поводу сравнения певицы Гречки с Земфирой:

«Мне честно кажется, что Настя [Гречка] покруче будет. Для меня она трушнее. Земфира — очень сложный человек, закрытый, непонятный».

Земфира ответила на это в своем официальном сообществе «ВКонтакте».

После того как эти оценки вызвало споры среди ее подписчиков, Земфира добавила, что ей не за что извиняться:

«Одна - некрасивая, вторая - многозначительная, но «пфф» поболтаем через пару лет».

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