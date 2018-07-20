РИАМО - 20 июл. Ведущий мировой производитель бытовой техники, немецкий бренд Bosch откроет в пятницу первый на российском рынке флагманский магазин, он разместился в многофункциональном комплексе «Легенда Цветного» по адресу: Цветной бульвар, 2, сообщается на сайте компании JLL.

Консультантом сделки по аренде помещения стрит-ритейла площадью 481 квадратный метр выступила компания JLL.

«Флагман Bosch объединит шопинг и впечатления, торговое пространство и интерактив в виде кулинарных мастер-классов от российских и иностранных шеф-поваров. В Европе Bosch уже запустил подобный формат, в России это пока единственный магазин», - говорится в сообщении.

В качестве площадки для такого необычного формата магазина команда JLL предложила МФК «Легенда Цветного», расположенный в историческом центре Москвы и объединяющий офисы класса А, жилье уровня deluxe и качественную ритейл-зону. Особую атмосферу района создает благоустроенный сквер, а также развитая инфраструктура с многочисленными барами, ресторанами и кафе.

Достоинством «Легенды Цветного» является комфортная локация в непосредственной близости от двух станций метро и наличие удобного подъезда на автомобиле с Садового и Бульварного кольца, что обеспечивает высокий трафик.

Руководитель отдела корпоративных коммуникаций «БСХ Россия» Антон Рассадин отметил, что в этом году исполнилось 25 лет с момента начала работы региональной организации Bosch в России.

«Концепция флагманского магазина предоставит возможность познакомить нашу аудиторию с инновационными продуктами в области бытовой техники и сделать это в дружелюбном, интерактивном, почти домашнем формате. Посетители смогут не только увидеть новинки, но и испробовать их в действии. Мы уже протестировали эффективность такого формата в нескольких городах Европы и верим в его успех на российском рынке», - добавил Рассадин.