РИАМО - 20 июл. Командир военизированного газоспасательного отряда АО «Воскресенские минеральные удобрения» Валерий Глазков получил звание «Почетный донор России», соответствующее удостоверение сотруднику «ВМУ» вручил главный врач Воскресенской станции переливания крови Станислав Исполинов, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Вручение документа совпало с очередной кровосдачей постоянного донора. Всего за свою двадцатилетнюю историю донорства Валерий Глазков 41 раз сдавал кровь. Примечательно, что он практикует исключительно безвозмездное донорство. Валерий Вениаминович планирует и дальше продолжать свою донорскую практику, личным примером привлекая своих коллег к этому благородному делу», — говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора «ВМУ» по связям с общественностью Ирина Филатова поздравила коллегу с присвоением почетного звания.

«Это настоящее событие в общественной жизни всего нашего предприятия, которое отражает бесценный вклад в сохранение жизни и здоровья других людей. На «ВМУ» всегда было особое отношение к донорству: история этого важнейшего социального явления в Воскресенске начинается именно с химического комбината. Традиция донорства в коллективе предприятия продолжается и сегодня и насчитывает более восьмидесяти постоянных доноров, среди которых более десяти имеют статус «Почетного», — добавила Филатова.

Она отметила, что совместно с воскресенским отделением Российского Красного креста, советом ветеранов предприятия, заводскими профсоюзами, станцией переливания крови «ВМУ» регулярно организует мероприятия, направленные на пропаганду безвозмездного донорства. Результатом этих встреч становится приобщение к сдаче крови молодых сотрудников, их друзей и коллег.