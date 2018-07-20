РИАМО - 20 июл. Японской компании ООО «Хино Моторс Сэйлс» выдали разрешение на строительство производственного корпуса по сборке грузовиков Hino на территории подмосковных Химок, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Данный проект входит в число приоритетных и находится на сопровождении Центра содействия строительству Московской области. Его площадь составит более 10 тысяч квадратных метров. Суммарный объем инвестиций в реализацию проекта оценивается примерно в 1 миллиард рублей», – сказал министр Стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

Размещение производства по крупноузловой сборке грузовых автомобилей Hino планируется в Северо-Западной промышленно-коммунальной зоне городского округа Химки, на Коммунальном проезде. Крупноузловая сборка исключает экологически вредные производственные процессы.

На предприятии планируется собирать средне- и малотоннажные грузовые автомобили в четырех модификациях, что позволит представить на российском рынке сразу несколько моделей. Мощность составит порядка двух тысяч автомобилей в год.

Реализация столь масштабного проекта на территории Химок не только поспособствует повышению финансового благополучия муниципального образования, но и позволит создать дополнительные места приложения труда для населения.

По словам главы Минстроя Московской области, с запуском предприятия для жителей Химок будет открыто более 50 новых рабочих мест.