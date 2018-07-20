РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. Библиопикник, который должен был состояться 21 июля в Королеве, перенесли на 28 июля, причиной стала плохая погода, сообщил «РИАМО в Королеве» один из организаторов мероприятия.

Библиопикник – это молодежное мероприятие с акцентом на самообразование, чтение и интеллектуальное развитие. Организаторами Библиопикника выступают Молодежное культурное сообщество и гипермаркет «Глобус». Темой очередного Библиопикника станет экология. На Библиопикнике жители города смогут сдать макулатуру, а взамен получить подарки, посетить выставку кошек и собак, организованную фондом помощи животным «Зоодом», а также принять участие в различных мастер-классах и играх.

«В связи с плохой погодой Библиопикник, который должен был состояться в эту субботу, 21 июля, перенесли. Мероприятие состоится ровно через неделю, 28 июля», – сказал организатор.

Гидрометцентр России объявил на 21 июля в Подмосковье и Москве «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду.