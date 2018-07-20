РИАМО - 20 июл. Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственного здания по выпуску металлических изделий и сборке технологического оборудования в городском округе Электросталь, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«На площади более 2,4 тысячи квадратных метров разместятся производственная, складская, административно-бытовая зоны, а также сопутствующая коммунальная и инженерная инфраструктура. На прилегающей территории будут обустроены подъездные пути, стоянка для грузового транспорта, места для проведения разгрузочно-погрузочных работ», – сообщил министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

Застройщиком выступает ООО «Производственный комплекс «ВЕГА». Объем инвестиций в проект составит порядка 100 миллионов рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано 35 новых рабочих мест. Срок действия разрешения на строительство – до января 2020 года.