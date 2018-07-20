РИАМО - 20 июл. Жители Московской области могут самостоятельно проверить региональных перевозчиков и оценить качество обслуживания пассажиров во время акции «Активный пассажир», которая стартовала в пятницу, говорится в сообщении пресс-службы транспортной карты «Стрелка».

«С 20 июля по 20 сентября 2018 года в Подмосковье пройдет акция «Активный пассажир», благодаря которой выявят и устранят причины отказов в приеме к оплате проезда карт «Стрелка» и банковских карт на региональных маршрутах общественного транспорта», – говорится в сообщении.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого пассажиру необходимо зафиксировать отказ водителя или кондуктора в возможности безналичной оплаты проезда или об отсутствии информационных стикеров на борту транспортного средства. После фиксации нарушения, необходимо направить информацию на любой канал связи: социальные сети «ВКонтакте» и Facebook, WhatsApp (телефон +7 (903) 150-56-66), почту (kontrol@strelkacard.ru) и сайт.

«Аналогичные акции проводятся в Подмосковье не впервые. Благодаря пассажирам у нас есть возможность ужесточить контроль над региональными перевозчиками. Мы проверяем каждый случай и реагируем на каждое обращение. В последующем, проводим работу с перевозчиком, который в кратчайшие сроки устраняет нарушение», – отметил руководитель компании-оператора «Стрелки», АО «Расчетные решения» Михаил Казаков.