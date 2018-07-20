РИАМО - 20 июл. В подмосковную службу занятости с начала 2018 года обратились почти 47 тысяч человек, на данный момент в банке вакансий региона размещено более 53 тысяч объявлений о работе, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«С начала года обратилось в службу занятости 46837 человек, из них с начала года трудоустроилось 65,6% (30723 человека). В региональный банк вакансий с начала года 4459 работодателей заявили сведения о потребности в работниках», — говорится в сообщении.

Сейчас в банке Московской области более 53 тысяч вакансий, из которых 71,5% по рабочим специальностям.