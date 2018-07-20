РИАМО - 20 июл. За прошедшие с начала переселения шесть дней на переезд в новые дома по программе реновации согласились 52% жителей трех домов на юго-западе столицы, их переселяют в два дома, расположенных в шаговой доступности, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества.

Переселение жильцов района Южное Бутово в Юго-Западном административном округе началось 14 июля. Первыми в округе стали два реновационных дома на Изюмской улице (№49, корпус 2 и №55, корпус 1), в которые переедут жильцы из трехэтажных домов по адресам: Краснолиманская улица, дома №21, №23 и №25. Переселение в новостройки проходит в шаговой доступности от отселяемых домов. 14 июля начал свою работу центр информирования по переселению жителей, расположенный по адресу: в доме 55, корпус 1 по Изюмской улице.

«За шесть дней новые квартиры в ЮЗАО посмотрели больше 80 семей из трех отселяемых домов. В центре информирования специалисты департамента приняли от жильцов 51 заявление с согласиями на переселение, а также документы для подготовки и заключения договоров на предоставление равнозначных квартир. У остальных жителей еще есть время обдумать предлагаемые варианты для переселения. При желании москвичи уже в июле смогут получить ключи от своих квартир в новых домах», - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В центре информирования специалисты департамента городского имущества подробно консультируют москвичей по жилищным вопросам, предоставлению равнозначных квартир, а также помогают в сборе необходимых документов. Кроме того, в центре жильцы могут задать профильным специалистам все интересующие вопросы, касающиеся переселения, дома-новостройки, организации переезда и так далее.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.