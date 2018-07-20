РИАМО - 20 июл. Технологические возможности столичного образования представили на Московском урбанистическом форуме – 2018, при этом особый интерес среди посетителей вызвали интерактивные диагностики по астрономии в формате виртуальной реальности, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования столицы.

Московский урбанистический форум «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» с участием представителей 50 стран проходит с 17 по 22 июля в парке «Зарядье». В рамках программы форума обсуждается, в том числе, тема образования как фундамента городского будущего. Главные достижения столичного образования представлены на специальном стенде форума «Москва – город образования». На интерактивной панели можно было увидеть все мегапроекты, которые реализуются в городе, среди них Московская электронная школа, организация предпрофессионального образования и другие.

«Особый интерес среди посетителей форума вызвали интерактивные диагностики по астрономии в формате виртуальной реальности. Надев специальные 3D-очки, гости стенда смогли отправиться в космос и погрузиться в виртуальный мир, выполняя практические задания», - отмечается в сообщении.

Подобные виртуальные лаборатории активно используются в образовательном процессе и также доступны по физике и биологии. Специальный комплект оборудования позволяет имитировать условия, которые невозможно воспроизвести в реальном времени, например, приближение планет, перемещение по орбитам.

«Виртуальная реальность позволяет нам выводить проверку знаний и умений на совершенно иной уровень, потому что мы можем погружать участника диагностики в те условия, которые в реальности могли бы быть для него опасны или вообще невозможны», - пояснил заведующий лабораторией образовательных инноваций Московского центра качества образования Дамир Закиров.

Интерактивные диагностики в формате VR по физике появились осенью 2016 года. Презентация диагностики по астрономии состоялась осенью 2017 года на первом форуме «Город образования».