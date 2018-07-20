РИАМО - 20 июл. Теперь жители Подмосковья могут записаться на прием к узкопрофильному врачу через портал госуслуг, это должно сделать медпомощь в регионе более доступной, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Жители Московской области, находящиеся на диспансерном учете в учреждениях здравоохранения региона, теперь могут записаться на прием к узкому специалисту самостоятельно через портал госуcлуг. Ранее попасть на прием к такому специалисту можно было только предварительно получив направление у терапевта», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он отметил, что диспансерный учет подразумевает собой постоянное наблюдение больных с хроническими заболеваниями у лечащего врача.

«Пациенты, состоящие на диспансерном учете, вынуждены регулярно посещать лечащего врача, который оценивает состояние больного на текущий период и в случае необходимости корректирует лечение. Уверен, что упрощенная система записи к узкопрофильным специалистам сделает медицинскую помощь в Подмосковье более доступной», - добавил Марков.

Он уточнил, что во многих случаях выявить разного рода заболевания позволяет диспансеризация. Только за первые шесть месяцев этого года медицинские обследования прошли свыше 650 тысяч жителей Подмосковья. У 51% обследованных были выявлены заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медицинской помощи.