РИАМО - 20 июл. Программа реновации жилищного фонда Москвы не увеличила объемы предложения жилой недвижимости в столице, сообщил в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Пока программа реновации на рынок не влияет, ведь все то, что строится городом, идет на переселение жителей сносимых пятиэтажек. Дополнительные объемы жилья на рынок не поступают», - сказал Хуснуллин.

По его словам, у инвесторов и девелоперов достаточно выданных разрешений на строительство жилья, так что влияние программы реновации на ситуацию на рынке будет минимальным.

«В ближайшие пять лет в Москве планируется ввести в эксплуатацию порядка 51 миллиона квадратных метров недвижимости, включая 20,5 миллионов квадратных метров жилья. Такой объем ввода жилья позволит сохранить высокий уровень предложения квартир в столичном регионе», - добавил заммэра.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается более 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Сейчас программа включает 5171 дом.