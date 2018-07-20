РИАМО - 20 июл. Областные спортсменки из команды «РГУТИС-Подмосковье» примут участие в финале Кубка России по регби-7, который пройдет в предстоящие выходные в Нижнем Новгороде, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Нижнем Новгороде 21-22 июля состоится финал Кубка России по регби-7 среди женских команд. Матчи будут проходить на стадион «Мещерский», который входит в программу «Наследие» после чемпионата мира по футболу в России. В турнире примут участие четыре профессиональных клуба и четыре участника финала Федеральной лиги сезона 2018 года. Среди них команда «РГУТИС-Подмосковье» – многократный победитель чемпионата и кубка России.

«На групповом этапе подмосковные девушки сыграют против «Енисея-СТМ» (Красноярск), «Нева» (Санкт-Петербург) и «Флагман» (Ярославль). Первый матч они проведут в субботу в 11:00 против петербургского коллектива», – говорится в сообщении.

Шесть ведущих игроков клуба находятся сейчас в США, где в составе сборной России готовятся к Кубку мира.

«Сильнейшая часть команды «РГУТИС-Подмосковье» отправилась на Кубок мира в составе сборной России защищать честь страны. Однако, это не должно помешать ей побороться за очередной Кубок. Московская область будет сильно болеть за девушек», – отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.