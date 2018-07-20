РИАМО - 20 июл. Подмосковный фестиваль «Сенокос в Муранове» вошел в тройку лучших туристических поездок на выходные 21-22 июля в регионах России, говорится в сообщении пресс-службы аналитического агентства «ТурСтат».

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности у туристов фестивалей и событий.

«В пятерку самых интересных поездок на предстоящие выходные, популярных у туристов, вошли винный фестиваль «In Vino Veritas» в Коктебеле, фестиваль крестьянской культуры «Сенокос в Муранове» в Муранове Московской области, фестиваль «Малина-2018» в Константинове и Новоселках Рязанской области», – говорится в сообщении.

Кроме того, в пятерку вошли фестиваль сыра и агротуризма «Сырмарка» в комплексе «Богдарня» во Владимирской области и фестиваль «Струны души» в станице Романовской Ростовской области.

Фестиваль крестьянской культуры «Сенокос в Муранове» пройдет 21 и 22 июля в усадьбе «Мураново» имени Тютчева в деревне Мураново Пушкинского района Московской области. В программе – покос травы, ярмарка, танцы и игры на Барском лугу, выступления фольклорных коллективов.