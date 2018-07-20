РИАМО - 20 июл. Московский международный аэропорт «Шереметьево» стал официальным транзитным пунктом прибытия и отъезда гостей и участников Зимней универсиады-2019, для них в аэропорту организуют места для регистрации, а для иностранцев, делающих пересадку в «Шереметьеве», - отдельный паспортный и таможенный контроль, сообщается на официальном портале администрации Красноярского края.

В середине июля АНО «Дирекция Красноярск-2019» и международный аэропорт «Шереметьево» заключили соглашение о сотрудничестве при подготовке к студенческим играм.

«По условиям соглашения, аэропорт «Шереметьево» обеспечит транспортное обслуживание всех пассажиров, вылетающих на Зимнюю универсиаду-2019. Для участников, направляющихся из Москвы в Красноярск, в аэропорту установят специальные стойки для прохождения регистрации, для иностранцев, делающих пересадку в «Шереметьеве», выделят отдельные коридоры паспортного и таможенного контроля. Гостей и участников соревнований будут встречать волонтеры Зимней универсиады-2019», - отмечается в сообщении.

Дополнительную информацию о порядке обслуживания в терминалах аэропорта можно будет получить на приветственных стойках Welcome desk. Кроме того, в терминалах аэропорта появятся информационные баннеры, посвященные студенческим играм.

Помощь в организации всех этих услуг «Шереметьева» оказывает на безвозмездной основе.

«Соглашение поможет качественно подготовиться к встрече гостей и участников Зимней универсиады-2019. Ранее мы подписали аналогичное соглашение с международным аэропортом «Красноярск». Теперь мы уверены, что гости и участники студенческих игр на протяжении всего путешествия будут обеспечены высоким уровнем сервиса, соответствующим требованиям Международной федерации студенческого спорта. И уже в августе некоторые гости форума ФИСУ прибудут в Красноярск через «Шереметьево» - это отличная возможность протестировать совместную работу», - сказал руководитель дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов.

Россия впервые примет зимние Студенческие игры, которые будут проходить со 2 по 12 марта 2019 года. На Зимней универсиаде-2019 в Красноярске будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По предварительным прогнозам, в играх примут участие более 3 тысяч спортивных делегатов из 50 стран мира, более 200 тысяч гостей и зрителей.