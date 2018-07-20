РИАМО - 20 июл. С начала года с жителей Подмосковья судебные приставы взыскали свыше 900 миллионов рублей долга за услуги жилищно-коммунального хозяйства, еще 1,5 миллиарда рублей по постановлениям приставов с зарплат должников удержат работодатели, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области.

С начала года судебные приставы всех территориальных подразделений УФССП России по Московской области с представителями администраций и управляющих компаний проводят плановые совместные рейды в целях повышения взысканий задолженностей за услуги ЖКХ. Накануне завершился трехдневный рейд в Красногорске.

«Несмотря на то, что взыскание задолженностей в фонды ЖКХ входит в число самых проблемных исполнительных производств, в Московской области с начала года взыскано долгов за коммунальные платежи 937,323 миллиона рублей. Еще на 1,5 миллиарда рублей мы направили работодателям постановления об удержании из заработной платы должников», - сказал главный судебный пристав Подмосковья Николай Коновалов.

Кроме того, по его словам, благодаря эффективному межведомственному взаимодействию, в том числе по итогам совместных рейдовых мероприятий, управляющие компании отозвали исполнительные листы на сумму 148 миллионов рублей. Это происходит в тех случаях, когда гражданин добровольно начинает погашать задолженность, а также когда стороны заключают договор о рассрочке.

Коновалов напомнил, что неплательщика сначала предупреждают по телефону, что в случае неоплаты ему отключат свет, воду, газ и так далее. Если убеждения не подействовали, то присылают досудебную претензию, в которой указывают сумму и срок оплаты. Если человек не оплачивает долг, то в отношении него вводят санкции. Рейды по квартирам должников за ЖКУ - крайняя мера, судебные приставы приходят к тем, кто не пожелал разрешить ситуацию мирным путем.

Возбуждая исполнительное производство и вынося соответствующее постановление, судебный пристав устанавливает срок для погашения долга (пять дней со дня получения должником копии постановления), а также предупреждает о возможной административной и уголовной ответственности, взыскании исполнительского сбора (7%) и расходов по совершению исполнительных действий. Если гражданин не выплачивает долг, то на его банковские счета, пенсию, зарплату, имущество накладывают арест, тем самым погашая задолженность.