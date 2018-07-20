РИАМО - 20 июл. Днем в пятницу в Москве зафиксировали сильные порывы ветра в 12 метров в секунду, местами идет дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 22-23 градуса, на территории новой Москвы местами дождь, температура воздуха 23-25 градусов, местами порывы ветра до 12 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В других округах столицы местами идет дождь. Температура составляет 21-25 градусов.

Ранее синоптики объявили на пятницу «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за дождя, грозы и сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду.