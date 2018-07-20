РИАМО - 20 июл. Жителей и гостей Москвы приглашают к посольству Казахстана, чтобы почтить память погибшего призера Олимпийских игр в Сочи 25-летнего фигуриста Дениса Тена, сообщение разместили в сообществе посольства Республики Казахстан в РФ в Facebook.

«Дорогие друзья! Все желающие отдать дань памяти нашему выдающемуся фигуристу, любимцу публики, трагически погибшему Денису Тену, могут сегодня с 13:00 до 15:00 возложить цветы к его портрету, установленному у входа в здание посольства Казахстана в России по адресу: Москва, Чистопрудный бульвар 3а», – говорится в сообщении.

В посольстве также открыта книга соболезнований, отмечается в материале.

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи-2014 фигурист Денис Тен погиб в Казахстане, защищая машину от воров. Двое похитителей пытались снять зеркала с машины фигуриста днем 19 июля. В драке спортсмен получил рану бедра и через несколько часов скончался в больнице.

Тен – казахстанский фигурист-одиночник, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. На Олимпиаде в Сочи завоевал бронзовую медаль, в 2013 году получил серебро на чемпионате мира, в 2015 году на этих же соревнованиях взял бронзу. В своей стране пять раз выигрывал первенство.