РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. , сообщил «РИАМО в Красногорске» управляющий жилым комплексом «Изумрудные холмы» Юрий Луканин.

Жители городского округа в группе «Красногорск-онлайн» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали видео, на котором зафиксировано, как девушка расправляется с мешающим ей проехать шлагбаумом.

«Девушка 17 июля по непонятным нам причинам сломала мешавший ей проехать шлагбаум. Шлагбаум в районе дома №12 по улице Игоря Мерлушкина установлен по решению собрания собственников жилья», – сообщил Луканин.

Он отметил, что сама нарушительница живет в этом микрорайоне.

«Вчера (19 июля – ред.) она пришла к нам вместе со своим братом, извинилась и обещала компенсировать затраты на ремонт шлагбаума», – отметил Луканин.