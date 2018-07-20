РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. Жители подмосковного Королева, имеющие долги за услуги ЖКХ, выплатили 1,5 миллиона рублей с 13 по 19 июля, сообщается в аккаунте АНО «Королевский рассчетно-кассовый центр» в Instagram.

«За неделю, с 13 по 19 июля, была произведена оплата задолженности за ЖКУ на сумму 1,5 миллиона рублей. Сотрудники КРКЦ провели 267 личных встреч с неплательщиками», - говорится в сообщении.

Также за указанный период было подано 19 заявлений в суды на сумму 1,3 миллиона рублей. Принято решение по делу на сумму 108 тысяч рублей, также Королевским городским судом принято решение о выселении из муниципального жилого помещения за задолженность по ЖКУ на сумму 650 тысяч рублей.

Злостных неплательщиков может ждать выселение с занимаемой жилплощади, но это не освобождает гражданина от уплаты задолженности и пени. Узнать о наличии долгов и возможности их погашения можно в АНО «КРКЦ» лично или с помощью сервиса Недолжник.рф. Специалисты помогут решить проблему с учетом финансовых возможностей.