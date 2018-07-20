РИАМО - 20 июл. Более 60 свалок и навалов мусора ликвидировали с начала июля в подмосковных Серебряных Прудах, при этом с территорий городского округа вывезли порядка 400 кубометров отходов, сообщила в пятницу руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

«В рамках деятельности штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора на территории городского округа Серебряные Пруды с начала июля ликвидировано более 60 свалок и навалов мусора. В результате проделанной работы инспекторов Госадмтехнадзора с территорий общего пользования городского округа Серебряные Пруды вывезено более 400 кубометров бытового и строительного мусора. Территории общего пользования приведены в надлежащее состояние», – сказала Витушева.

Штаб ликвидации несанкционированных скоплений отходов создан в Подмосковье по указанию губернатора Московской области Андрея Воробьева, его возглавляет начальник Госадмтехнадзора Московской области. Помимо представителей Госадмтехнадзора, в работе штаба принимают участие представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, министерства государственного управления, министерства экологии и природопользования, а также Государственной жилищной инспекции и комитета лесного хозяйства Московской области и органы местного самоуправления муниципальных образований Подмосковья.

Цель работы Штаба не только оперативно выявить и ликвидировать появившиеся скопления отходов, но и организовать профилактическую работу, направленную на предупреждение повторного появления навалов, в случае появления – обеспечить их максимально быструю фиксацию и ликвидацию.