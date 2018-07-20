РИАМО - 20 июл. В Подмосковье и Москве на 21 июля объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, дождя и сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 21 июля.

Такой же уровень опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

В Подмосковье и Москве 21 июля будет облачно с прояснениями, местами пройдет сильный дождь, ожидаются туман и гроза. Порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 19-21 градус, днем — 25-27 градусов.