РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 июл. В Подольском военном госпитале проходят лечение до 17 тысяч человек в год, делают более 4 тысяч операций, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В июне 1941 года Подольский ГК ВКП(б) принял решение создать несколько военных госпиталей. В числе их — госпиталь №2939, на базе которого в последующие годы и был сформирован 1586-й военный клинический госпиталь в Подольске.

«Днем образования Подольского военного госпиталя считается 20 июля 1941 года, в этом году ему исполняется 77 лет. Сегодня в лечебном учреждении получают медицинскую помощь в среднем 16-17 тысяч больных в год, выполняется более 4-х тысяч операций, проводится медицинское освидетельствование и реабилитация военнослужащих. Госпиталь развернут на 900 коек, в его составе более 70 специализированных лечебно-диагностических подразделений», - говорится в сообщении.

Имеются оснащенные необходимой современной диагностической аппаратурой лечебно-диагностические отделения: эндоскопическое, рентгеновское, функциональной диагностики, физиотерапевтическое, ЛФК, лабораторное и другие. В лечении больных используются эффективные лекарственные препараты и оборудование с учетом последних достижений медицинской науки и практики.

Первым начальником был назначен военврач 3-го ранга Федор Григораш. Функционировать как госпиталь учреждение начало с сентября 1941 года. Именно тогда в него стали поступать первые военные, получившие ранения в бою и нуждающиеся в медицинской помощи. В октябре около семисот человек ежедневно прибывали в Подольский госпиталь. В итоге из-за стремительного наступления противника медицинское учреждение было перенесено в Москву в конце того же месяца. За время существования в столице ему было дано название Окружного военного клинического госпиталя в Подольске.

В Подольск учреждение вернулось в 1951 году, расположившись уже на новом месте – в здании, которое при закладке задумывалось как будущий Дом офицеров. Госпиталь начал обрастать новыми корпусами, в которых разместились поликлиника, стационар, медицинская лаборатория и другие отделения. В 1979 году СССР принял участие в боевых действиях в Афганистане. За девять лет вооруженного конфликта в стены Окружного военного клинического госпиталя Подольска и других медицинских учреждений Московской области поступило свыше полутора тысяч раненных. Врачи и медсестры оказывали необходимую помощь, способствовали скорейшему выздоровлению соотечественников.