РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. Сотрудники службы благоустройства «Автобытдор» подмосковного Королева вырубили более 130 аварийных деревьев с 9 по 15 июля, сообщается в аккаунте координационного совета города в Instagram.

Вырубка аварийных растений является одним из важных условий обеспечения безопасности горожан. Деревья спиливают в тех случаях, когда растение поражено болезнью или вредителями; начало засыхать или полностью засохло; угол наклона ствола составляет более 45 градусов или же дерево представляет опасность для объектов, расположенных поблизости.

«135 аварийных и сухостойных деревьев было удалено силами предприятия благоустройства МБУ «Автобытдор» за прошедшую неделю, а также произведена опиловка 52 растений», – говорится в сообщении.

Заявки на удаление аварийных деревьев и уборку упавших деревьев принимаются в ЕДС и по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11. Также сообщения можно направлять на сайт: www.eds-korolev.ru или при помощи мобильного приложения «ЕДС Королев».