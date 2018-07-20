РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. В подмосковном Королеве 24 и 25 июля в домах на двух улица будут временно отключать электроэнергию, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы городского округа в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется домов в микрорайоне Валентиновка.

«В связи с капитальным ремонтом трансформаторов на подстанции будет производиться отключение электроэнергии 24 и 25 июля с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Победы, улица Подлесная», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте www.eds-korolev.ru, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.