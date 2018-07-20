РИАМО - 20 июл. В Москве завершили реставрацию арки главного входа ВДНХ, в частности, восстановлена скульптура «Тракторист и колхозница», сделано качественное благоустройство, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда-то ВДНХ была самым красивым местом в Москве. В 2013 году мы получили ее в состоянии, о котором и вспоминать не хочется. С тех пор шаг за шагом мы возрождаем былое величие ВДНХ. Завершена реставрация арки главного входа 1954 года, архитектор И.Д. Мельчаков», — написал Собянин на своем персональном сайте.

В прикрепленном видео градоначальник рассказал, что в течение нескольких лет была проведена научная реставрация арки, восстановлена скульптура «Тракторист и колхозница», сделано качественное благоустройство, создано около 2 тысяч единиц парковочного пространства.

«Так что теперь здесь можно и гулять, и кататься на велосипедах, и комфортно подъезжать на машинах», — отметил мэр.

На сайте добавляется, что статую «Тракторист и колхозница» изваял скульптор С.М. Орлов. Он же является автором памятника Юрию Долгорукому, который стоит напротив мэрии Москвы.

Ранее на ВДНХ были завершены основные работы по благоустройству центральной части. Строители провели замену асфальта, устроив новое основание и уложив два слоя асфальтового покрытия. Общая площадь работ составила более 120 тысяч квадратных метров.

Работы по приведению в порядок входной группы ВДНХ – от станции метро до главного входа – были проведены в марте-июле. Площадь благоустройства составила 20 гектаров. Помимо озеленения - устройства 39,8 тысячи квадратных метров газонов, высадки 53 деревьев и 2,5 тысяч кустарников - также установлены 150 опор наружного и 230 фонарей торшерного освещения, 14 остановочных павильонов, 19 навигационных стел, устроено 494 парковочных места.