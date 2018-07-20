РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. Специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» из подмосковного Королева приняли участие в организации тренировок на воде экипажа будущей орбитальной миссии, сообщается на сайте госкорпорации «Роскосмос».

Очередные тренировки экипажа будущей орбитальной миссии в составе космонавта «Роскосмоса» Андрея Борисенко и астронавта НАСА Джессики Миер прошли на базе Ногинского Спасательного центра МЧС России.

«Тренировки проводились испытательно-тренировочной бригадой Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина при участии специалистов отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия». В рамках тренировки космонавты отработали действия в нештатных ситуациях после приземления на воду», - говорится в сообщении.

Для водных тренировок используется тренажер «Океан-5», изготовленный в РКК «Энергия».

Внутри тренажера стоят камеры, которые передают на экран компьютера картину того, что происходит внутри. Впоследствии планируется оснащение «Океана-5» датчиками, которые в процессе тренировки будут снимать информацию о состоянии экипажа: медики смогут видеть частоту пульса космонавтов во время выполнения задания, следить за их давлением и тому подобное.

«Наша задача – обеспечить обслуживание тренажера «Океан-5» и его надежную работу в ходе тренировки. Сам тренажер мы привозим из «Энергии», разгружаем, проверяем, монтируем аккумуляторный блок. Потом наши специалисты проводят инструктаж по матчасти для представителей Центр подготовки космонавтов, а те в свою очередь уже проводят тренировки по своим методикам. Мы присутствуем на всех тренировках, чтобы в случае возникновения какого-либо технического сбоя можно было быстро его устранить, и космонавты продолжали бы спокойно отрабатывать свою программу», - сказал начальник отдела поисково-спасательного обеспечения РКК «Энергия» Сергей Малихов.