РИАМО – 20 июл. Второй центр молодежного инновационного творчества «Я – уникум» планируют открыть в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи до конца текущего года, сообщила заместитель главы горокруга Анна Божухина.

Первый центр молодежного инновационного творчества «Я – уникум» был открыт в мае 2018 года на улице Спортивная в Балашихе. Он взаимодействует с разными предприятиями города, в том числе с авиакорпорацией «Рубин». Предприятие отправляет на обучение в центр молодых сотрудников, а в будущем оно готово принимать воспитанников центра на работу.

«Центр молодежного инновационного творчества «Я – уникум» оказался очень востребован, в первый месяц открытия туда записались 500 детей. Около 250 детей остались заниматься и летом, это очень большая цифра. В планах – до конца года (2018 года – ред.) открыть такой же центр в микрорайоне Железнодорожный», – сказала Божухина.

Она добавила, что для учеников инновационного центра разрабатывается специальная экскурсионная программа по промышленным предприятиям Балашихи. Детей знакомят с инженерными технологиями, 3D-печатью и 3D-моделированием, работой на станках. Заниматься в центре могут дети в возрасте от 5 до 17 лет.