РИАМО – 20 июл. Госкорпорация «Роскосмос» окажет максимальное содействие сотрудникам ФСБ, проводящим обыски в ЦНИИмаше (головной научный институт госкорпорации) и в офисе директора центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона, в связи с уголовным делом о возможной передаче западным спецслужбам секретных материалов, передает ТАСС.

«Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин информирован по данному делу и дал поручение оказывать следственной группе максимальное содействие», – сказали в госкорпорации.

Ранее СМИ сообщили, что ФСБ расследует дело о государственной измене в связи с утечкой данных о разработках гиперзвукового оружия. Гиперзвуковыми проектами занимается корпорация «Тактическое ракетное вооружение», не входящая в периметр «Роскосмоса», однако уровень кооперации между предприятиями высок. Сотрудники ЦНИИМаша, которые имели соответствующую форму допуска, имели данные о нюансах гиперзвуковых разработок оборонного характера.

В рамках возбужденного дела оперативники проверяют информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче данных под грифом «Совершенно секретно» о российских гиперзвуковых проектах иностранным спецслужбам.