РИАМО - 20 июл. «Почта России» оперативно доставила жителю Москвы посылки с пчелами, при пересылке ни одно насекомое не пострадало, говорится в сообщении пресс-службы почтового оператора.

«Семь пчеломаток доставили из Майкопа в Москву за три дня. Перевозили пчел в специальной деревянной коробке с тремя круглыми ячейками. Коробка была оборудована сеткой, чтобы насекомые не вылетели, и специальной надписью: «Осторожно. Живые пчелы. Не переворачивать, на солнце не держать», – говорится в сообщении.

С «живыми» посылками столичные почтовики сталкиваются часто. Обычно пчел отправляют простыми посылками, упакованными в специальную сетку, и крупными партиями. При этом, EMS-отправления для пересылки насекомых – редкость.

Водитель-курьер, который доставлял жужжащее отправление, постарался создать для насекомых максимально комфортные условия: пчел перевозили в кабине почтового автомобиля на переднем сиденье.