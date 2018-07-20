РИАМО (КРАСНОГОРСК)- 20 июл. Некоммерческие организации подмосковного Красногорска с 23 по 27 июля могут подать заявку на получение субсидии из местного бюджета, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Администрация городского округа Красногорск Московской области объявляет отбор заявок на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках мероприятий муниципальной программы городского округа Красногорск «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы. Прием заявок с 23 по 27 июля», – говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки принимаются в отделе эксплуатации жилых помещений управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск по адресу: Красногорск, улица Ленина, дом №4, кабинет 408. Телефон для справок: 8(495)562-42-52.