РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В городском округе Люберцы с начала текущего года отремонтировали 548 подъездов по губернаторской программе, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу глава провел выездное совещание у дома №123, корпус 3 на Октябрьском проспекте в Люберцах. В подъезде выполнен ремонт, на стенах появились рисунки по согласованию с жителями.

«В этом году (в 2018 году – ред.) по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Мой подъезд» в округе будут отремонтированы 1 329 подъездов. На сегодняшний день работы завершены в 548 подъездах, это 41% от общего числа», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в ряде входных групп при согласовании с жителями на стены будут нанесены рисунки.

«В прошлом году мы художественно оформили порядка 30 подъездов. В текущем году планируем украсить художественной росписью 25 объектов. Все работы согласуются с жителями – они сами выбирают эскизы, стиль рисунка», – уточнил Ружицкий.

По его словам, все работы по ремонту подъездов будут завершены к 1 декабря текущего года.