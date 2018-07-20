РИАМО - 20 июл. Около 96% вызовов скорой помощи в Подмосковье реализуется по федеральному стандарту и занимает до 20 минут с момента вызова, сообщил главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин.

В пятницу около дома правительства Московской области глава региона вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 машин. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено почти 500 автомобилей на сумму 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, в случае вызова скорой помощи через систему-112 пользователь может видеть маршрут ее движения в приложении, установленном в смартфоне.

«Работать стало лучше, комфортнее. С 2014 года в нашей службе идет планомерная замена автотранспорта. Если раньше мы отдельно покупали машину и отдельно оборудование, то в настоящий момент мы получаем все полностью, чем сокращаем время доезда до пациента. Благодаря наличию современной техники мы более качественно оказываем помощь пациентам. Если еще в 2014 году средний доезд до 20 минут составлял 75-76%, на сегодняшний день около 96% (вызовов - ред.) мы доезжаем за 20 минут», - сказал Какурин.

Ранее Воробьев рассказал, что в регионе будут продолжать обновлять автопарк машин скорой помощи, чтобы срок их эксплуатации не превышал 4 лет. В 2018-2021 годах в Подмосковье планируется закупить 200 машин скорой помощи, чтобы заменить автомобили с истекшим сроком эксплуатации.