РИАМО - 20 июл. Власти Подмосковья продолжат обновлять парк машин скорой помощи, чтобы их возраст не превышал 3-4 лет, при закупке автомобилей будут учтены предложения водителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В пятницу около дома правительства Московской области глава региона вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 машин. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено почти 500 автомобилей на сумму 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, в случае вызова скорой помощи через систему-112 пользователь может видеть маршрут ее движения в приложении, установленном в смартфоне.

«У нас порядка 720 автомобилей работает в Подмосковье. Очень большой пробег, очень большие дистанции, долгое время машины скорой помощи не обновлялись. Мы приняли программу: сегодня все машины не имеют превышения по возрасту 5 лет. Но сейчас мы разговаривали с водителями, желательно еще сократить этот срок, и обновлять каждые 3-4 года автомобили. Задача - продолжать программу. Мы порядка 100 новых машин будем покупать», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что при закупке новых автомобилей будут учтены предложения водителей.

«Очень важно, чтобы все наши машины соответствовали самым высоким стандартам», — подчеркнул губернатор.

Всего в 2018-2021 годах планируется закупить 200 машин, чтобы заменить автомобили с истекшим сроком эксплуатации, уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.