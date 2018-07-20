РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 июл. В поселке Малаховка подмосковных Люберец инспекторы ГИБДД провели акцию «Безопасный двор», во время которой рассказали о соблюдении осторожности при передвижении на внутридворовых территориях, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Акцию «Безопасный двор» во дворе жилого многоквартирного дома №11 по Быковскому шоссе, поселка Малаховка Люберец 18 июля провели сотрудники службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» совместно с инспектором ПДН Малаховского отдела полиции. Во время встречи с жителями проводились беседы о соблюдении особой осторожности при передвижении во внутридворовых территориях и обеспечении безопасности детей путем привития им навыков безопасного поведения в дорожно-транспортной среде», - говорится в сообщении.

Для привлечения внимания населения к вопросам детской дорожной безопасности участники акции размещали на дверях, припаркованных во дворе автомобилей дорхенгеры с рекомендациями. Несовершеннолетним участникам дорожного движения и их родителям инспекторы выдавали световозвращающие наклейки для обеспечения их видимости в свете фар в темное время.

В этот день в санатории «Раннее детство» поселка Малаховка была проведена целенаправленная акция «Безопасное лето», в ходе которой инспектор ГИБДД напомнил детям, посещающим оздоровительную организацию, основные правила безопасного поведения на дорогах в период летних школьных каникул и призвал ребят неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Рекомендации коснулись всех категорий участников дорожного движения. Особое внимание было уделено также «дорожным ловушка» и навыкам безопасного использования велосипедов и современных средств передвижения, таких как сигвеи, гироскутеры, моноколеса, а также обязательному использованию защитной экипировки.

Ребятам постарше сотрудник напомнил о необходимости изучения ПДД и получения водительского удостоверения категории «М» для управления таким средством передвижения, как скутер. В завершении акции все ребята активно отвечали на вопросы инспектора по тематике БДД и получили в подарок от ГИБДД световозвращающие наклейки с разъяснением необходимости их использования в темное время суток.