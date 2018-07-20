РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 июл. В подмосковном Королеве завершились работы по асфальтировке улицы Лизы Чайкиной, сообщил глава городского округа Александр Ходырев в своем аккаунте в Instagram.

В городе проходят масштабные дорожные работы, в рамках которых проводится как ремонт дорог в центральной части города, так и асфальтировка на улицах в частном секторе, которые ранее не имели асфальтового покрытия.

«Закончили работы по асфальтировке на улице Лизы Чайкиной. Дорога сделана по программе губернатора области. Длина улицы - 300 метров, общая площадь асфальтировки составила более 1 200 квадратных метров. Многие из ремонтируемых в этом году дорог расположены в частном секторе», - написал Ходырев.

В Королеве расположены 509 дорог местного, регионального и федерального значения общей протяженностью 256,5 километров. В текущем году отремонтируют 94 дороги протяженностью 51 километр.