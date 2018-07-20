РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 июл. В финал VII Международного конкурса юных вокалистов Елены Образцовой вышли три воспитанника Красногорской детской музыкальной школы, сообщила «РИАМО в Красногорске» замдиректора школы Татьяна Углова.

«В конкурсе Елены Образцовой в этом году приняли участие пять воспитанников нашей школы. Трое из них вышли в финал этих престижных соревнований вокалистов. Михаил Гуляев и Анастасия Филимонова – ученики Татьяны Тихомировой, концертмейстер Виолетта Новгородская. Елена Соколова – ученица Елизаветы Егоровой, концертмейстер Людмила Николаева», – скзала Углова.

Она отметила, что конкурс проводят раз в два года. В 2016 году, в шестом конкурсе Образцовой, Филимонова стала дипломантом и обладателем приза зрительских симпатий по результатам интернет-голосования.

Всего в конкурсе текущего года, который проходит с 16 по 21 июля в Санкт-Петербурге, приняли участие более 180 вокалистов из России, Нидерландов, Эстонии, Англии, Армении, Израиля, Греции, Украины, США, Казахстана, Азербайджана, Германии.

Конкурс учрежден в 2006 году певицей Еленой Образцовой как важный образовательный и просветительский проект в области классической музыки, направленный на воспитание у подрастающего поколения интереса и любви к классическому музыкальному искусству.