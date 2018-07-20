РИАМО - 20 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил врачам единой Московской областной станции скорой медицинской помощи ключи от 85 машин, церемония прошла около дома правительства региона, передает корреспондент РИАМО.

Новые автомобили класса «В» и «С» появятся в Коломне, Одинцове, Подольске, Клину, Королеве и Красногорске. Машины скорой помощи готовы для выездов и оснащены полным набором современного оборудования, необходимым для перевозки больных и пострадавших, мониторинга состояния здоровья пациентов и оказания экстренной медицинской помощи.

«Очень приятная миссия сегодня, мы в очередной раз встречаемся здесь, около дома правительства, чтобы вручить новые автомобили, более 30 муниципалитетов получат новые, оснащенные всем необходимым автомобили, реанимобили. Эти машины в ближайшее время выйдут на линию и будут спасать людей», - сказал Воробьев.

В настоящий момент в Московской области не осталось ни одной машины скорой помощи старше 5 лет. В рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» за последние три года закуплено почти 500 автомобилей на сумму 1,9 миллиарда рублей. Кроме того, в случае вызова скорой помощи через систему-112 пользователь может видеть маршрут ее движения в приложении, установленном в смартфоне.