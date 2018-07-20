РИАМО - 20 июл. В подмосковном Одинцове следователи устанавливают обстоятельства падения ребенка из окна квартиры, мальчика с травмами доставили в больницу, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В правоохранительные органы поступила информация о падении полуторогодовалого ребенка из окна квартиры, расположенной на 13-м этаже. Мальчик доставлен в больницу. По данному факту организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что мальчик дома находился вместе с няней. В момент, когда женщина отвлеклась, ребенок залез на подоконник, открыл окно и выпал. Силу падение мальчика смягчили деревья.

В настоящее время он находится в больнице с диагнозом «сотрясение головного мозга, тупая травма живота».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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